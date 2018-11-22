Православна молодь провела турнір з настільного тенісу серед неповнолітніх Одеського СІЗО

Православна молодь 21 листопада провела турнір з настільного тенісу серед неповнолітніх Одеського СІЗО.

Молодіжний актив соціального єпархіального відділу на чолі зі священиком Андрієм Полещуком і куратором спортивного спрямування у Молодіжному відділі Одеської єпархії дияконом Олегом Можаровим організував і провів I-й турнір з настільного тенісу серед неповнолітніх затриманих Одеського слідчого ізолятора. Про це повідомляє "Православна Одеса".

Турнір пройшов у стінах приміщення, яке кількома місяцями раніше, у результаті співпраці духовенства Одеської єпархії УПЦ і співробітників соціального відділу Одеського слідчого ізолятора було обладнане під повноцінний спортзал.

Усі затримані, які брали участь у спортивному змаганні, отримали пам'ятні грамоти, а також, у якості призів, спортивні костюми.