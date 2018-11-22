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У Латвії помолилися за загиблими у ризькому торговому центрі у п'яту річницю від дня трагедії

01:39, 22 листопада 2018
Православ`я
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У Латвії помолилися за загиблими у ризькому торговому центрі / pravoslavie.lv

У день п'ятої річниці від дня трагедії в Золитуде в торговому центрі «Maxima», 21 листопада, у храмах Латвійської Православної Церкви за богослужіннями і на панахидах поминали всіх загиблих у трагедії.

Також у цей день панахиду на місці трагедії у мікрорайоні міста Риги Золитуде звершили священнослужителі Латвійської Православної Церкви, які поминали поіменно всіх 54 загиблих при обваленні даху торгового центру «Maxima», повідомляється на сайті ЛПЦ.

/ православ'я.ЛВ

По закінченні панахиди протоієрей Сергій Назаров передав благословення та слова співчуття від імені Митрополита Ризького і всієї Латвії Олександра, який молитовно поділяє скорботу рідних і близьких, загиблих у цій страшній для жителів всієї країни трагедії.

/ православ'я.ЛВ

Квіти та свічки до меморіалу жертвам Золитудської трагедії поклали: президент Латвії Раймонд Вейонис, мер міста Риги Ніл Ушаков, віце-мер Андріс Америкс і багато інших, які прийшли вшанувати пам'ять загиблих.

Обвалення торгового центру «Maxima» в одному зі спальних районів Риги сталося увечері 21 листопада 2013 року. У результаті катастрофи загинули 54 людини, у тому числі три рятувальника, 40 осіб отримали поранення.

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