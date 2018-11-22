У Латвії помолилися за загиблими у ризькому торговому центрі у п'яту річницю від дня трагедії

У день п'ятої річниці від дня трагедії в Золитуде в торговому центрі «Maxima», 21 листопада, у храмах Латвійської Православної Церкви за богослужіннями і на панахидах поминали всіх загиблих у трагедії.

Також у цей день панахиду на місці трагедії у мікрорайоні міста Риги Золитуде звершили священнослужителі Латвійської Православної Церкви, які поминали поіменно всіх 54 загиблих при обваленні даху торгового центру «Maxima», повідомляється на сайті ЛПЦ.

По закінченні панахиди протоієрей Сергій Назаров передав благословення та слова співчуття від імені Митрополита Ризького і всієї Латвії Олександра, який молитовно поділяє скорботу рідних і близьких, загиблих у цій страшній для жителів всієї країни трагедії.

Квіти та свічки до меморіалу жертвам Золитудської трагедії поклали: президент Латвії Раймонд Вейонис, мер міста Риги Ніл Ушаков, віце-мер Андріс Америкс і багато інших, які прийшли вшанувати пам'ять загиблих.

Обвалення торгового центру «Maxima» в одному зі спальних районів Риги сталося увечері 21 листопада 2013 року. У результаті катастрофи загинули 54 людини, у тому числі три рятувальника, 40 осіб отримали поранення.