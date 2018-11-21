Митрополита Мукачівського і Ужгородського Феодора терміново госпіталізували
21:49, 21 листопада 2018Православ`я
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Митрополит Мукачівський і Ужгородський Феодор / m-church.org.ua
Митрополита Мукачівського і Ужгородського Феодора сьогодні ввечері терміново госпіталізували до лікарні.
Про це йдеться на сторінці Мкачівської єпархії УПЦ у Фейсбук.
«Дорогі отці, браття і сестри! Просимо святих молитов! Тільки що госпіталізовано митрополита Мукачівського і Ужгородського Феодора. За словами лікаря - підозра на інсульт», - ідеться у повідомленні.
Госпіталізація відбулася у терміновому порядку - сьогодні зранку митрополит Мукачівський і Ужгородський звершив архієрейське богослужіння у Свято-Троїцькому храмі, що в мікрорайоні Мукачева − Паланок.
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