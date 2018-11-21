Оголошено конкурс на кращий твір, присвячений православним новомученикам і сповідникам

Видавнича Рада Руської Православної Церкви відкриває новий сезон конкурсу на кращий художній твір, присвячений новомученикам і сповідникам Руської Церкви, який раніше не публікувався.

Від цього сезону конкурс отримав назву «Нова бібліотека», повідомляє сайт patriarchia.ru.

Метою конкурсу, заснованого Видавничою Радою у рамках реалізації загальноцерковного завдання розвитку вшанування пам'яті новомучеників, є створення нових літературних художніх творів, що розкривають подвиг віри новомучеників та сповідників, які постраждали у роки гонінь на Церкву в XX столітті.

Бажаючим взяти участь у конкурсі слід надіслати заявку на участь, складену від імені автора рукопису, що являє собою електронний лист, у якому вказуються прізвище автора, рік народження, контактні відомості, а також список основних публікацій.

Прийом рукописів починається 1 січня 2019 року, термін закінчення прийому — 31 серпня.

Переможцям конкурсу вручаються нагородні дипломи та сертифікати на грошову частину премії.