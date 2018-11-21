Грузинський Патріарх провів масове хрещення немовлят

56-е загальне хрещення немовлят відбулося 18 листопада у кафедральному соборі Святої Трійці (Самеба) у Тбілісі.

На цей раз хрещениками Патріарха Ілії II стали понад 700 дітей. Про це повідомляє сайт Грузинського патріархату.

Католикос-Патріарх всієї Грузії Ілія II хрестить третіх і наступних дітей у сім'ях, батьки яких вінчалися у церкві. Мета цієї ініціативи — поліпшення демографічного стану в країні.

Перше масове хрещення немовлят відбулося 19 січня 2008 року в кафедральному соборі Пресвятої Трійці в Тбілісі. Попереднє, 55-е хрещення проходило 25 вересня 2018 року. У цей день хрещениками Патріарха стали 620 дітей.

На цей час у Католікоса-Патріарха всієї Грузії налічується понад 37 200 хрещеників.