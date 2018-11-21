Про дітей Царської сім'ї знімуть документальний фільм

Документальну картину про дітей святих царя Миколи II і цариці Олександри Федорівни знімуть на петербурзькій кіностудії «Лендок».

Фільм під робочою назвою «Порожні сторінки» за власним сценарієм зніме режисер Марія Поприцак, повідомляє сайт журналу «Фома».

«Довгий час Царська родина була своєрідною іконою нової Росії, але мало хто розповідав про людський бік останніх російських монархів. Яка пісня була улюбленою у княжни Ольги? У кого була закохана Тетяна? Як Олексій хотів керувати державою? На всі ці питання і відповість фільм», — йдеться у повідомленні.

Планується, що робота над картиною почнеться вже нинішньої зими, а прем'єра запланована на кінець 2019 року.

Марія Поприцак – молодий петербурзький режисер, автор фільмів про молоде покоління «Я тут» і блокаду Ленінграда «Дівчата».