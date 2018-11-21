Єпископи УПЦ хотіли особисто від Порошенка почути його позицію щодо Церкви - митрополит Святогірський

На зустрічі з президентом України Петром Порошенком, яка мала відбутись 13 листопада, архієреї Української Православної Церкви хотіли поставити гаранту питання, що стосуються його публічної позиції щодо УПЦ.

Про це намісник Святогірської лаври митрополит Арсеній розповів в нтерв'ю «РБК-Україна».

«Ми готові до зустрічі, готові знову з'їхатися, але якщо йде розв'язання церковних питань, то й зустріч має бути на церковній території. Сам президент неодноразово їздив на Фанар в Стамбул, депутати Верховної Ради їздили на переговори до Грузинського Патріарха й інших Предстоятелів Помісних Церков, то чому б не приїхати в Києво-Печерську лавру? Ми зі всюди з'їхалися, з усієї України. Владика Лазар з Криму, владика Агафангел з Одеси, владика Іриней з Дніпра, із Закарпаття. Усього було 83 архієреї з 90. Один був у відрядженні, один після операції і кілька в лікарні. З невідомих причин не було лише Олександра Драбинко», - зазначив владика Арсеній.

На його думку, «хтось відрадив Президента їхати в Лавру».

«Рішення Собору були о 16.00, а на 14.00 ми чекали зустрічі з Президентом, який так і не приїхав. Він хотів почути щось від нас, а ми щось від нього. Ми не знаємо, про що він хотів із нами говорити. Ми хотіли показати свою одностайність, що ми єдині у своїй думці та розумінні: 83 архієрея, 250 монастирів, 12 тисяч парафій по всій Україні. Ми хотіли б запитати у Президента, чому образи звучать із трибуни Верховної ради, чому він заявив, щоб ми їхали в Росію», - сказав Святогірський митрополит.