В Ізюм прибувають мощі мучеників Кипріана та Іустинії

В Ізюм Харківської області 1 грудня прибудуть мощі священномученика Кипріана і мучениці Іустинії.

Мощі святих пробудуть у місті до 8 грудня, після чого будуть пронесені з іконою Божої Матері "Всецариця" єпархіальними приходами. Про це повідомляється на сайті Ізюмської єпархії УПЦ.

Святі священномученики постраждали у Нікомидії, при Діоклетіані, у 304 році. Одухотворені полум’яною любов’ю до Бога, Кипріян і Іустинія багато послужили поширенню та утвердженню християнського вчення. Це викликало на них гнів противників і гонителів християнства. Отримавши донос про те, що Кипріян і Іустинія відвертають народ від богів, правитель тієї області Евтолмій схопив їх і наказав катувати за віру в Христа, яку вони непохитно сповідали. Потім він відіслав їх до римського імператора, який був у той час в Нікомидії, за наказом якого вони були усікнути мечем.