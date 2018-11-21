Намісник Святогірської лаври відзначив регіони, які найбільш допомогли переселенцям

Намісник Святогірської лаври митрополит Арсеній навів подробиці про допомогу постраждалим від бойових дій на Сході України.

В інтерв'ю «РБК-Україна» він повідомив про те, що під час бойових дій у 2014-2015 рр. обитель прийняла 30 тисяч переселенців.

«Чотири з гаком роки йде війна на Донбасі. У нас в монастирі в період 2014-2015 років при населенні міста Святогорська в 3,5 тисячі було 30 тисяч біженців. З них тисяча в монастирі проживала, три-п'ять тисяч на день ми годували. У монастирі було 470 дітей», - сказав намісник Святогірської лаври.

Владика розповів про те, яку допомогу надає Українська Православна Церква переселенцям.

«Усі єпархії канонічної УПЦ нам допомагали як одна сім'я, з Волині картоплю везли, з Рівненщини, Вінниці, Буковини, Одеси, Дніпропетровська. Люди знали, що тут біженці, що вони потребують. За весь цей час Київський патріархат в особі Філарета нам ані буханки хліба не надіслав, ні Патріарх Константинопольський про нас не згадав, пачки вермішелі не надіслав дітям, які тут у нас жили. Де ж була тоді Церква-Мати?», - зазначив митрополит Арсеній.

На його думку, в Святогорську були відсутні бойовики, бо в місті в цей час було 30 тисяч біженців.

«Люди кинулися під захист Божої Матері, сподіваючись, що тут їх не чіпатимуть. У монастирі жила найбільш соціально незахищена група. Коли було загострення під Дебальцевим, взимку приїжджали біженці в шльопанцях на босу ногу, в одних халатах. Усі з документами, їх перевіряли», - розповів владика.