Відкрито збір коштів для лікування онкохворого православного священика

Клірик Балтської єпархії УПЦ настоятель храму на честь великомученика Димитрія Солунського села Андрієво-Іванове Миколаївського району Одеської області протоієрей Іоанн Немеш потребує матеріальної допомоги та молитов.

П'ятий рік священик бореться з важкою хворобою. Діагноз – рак привушної слинної залози IV ступеня з вторинним метастазированим ураженням легень (II-III ступені).

Наразі отець Іоанн проходить курс лікування в Києві, в Національному інституті раку. Йде точкове опромінення в районі хребців, щоб прибрати метастази, які викликають сильні болі (їх не було видно на старих знімках, виявилися при повторному обстеженні).

«Минулий тиждень – це п'ять днів променів. Нині біль посилилась. Але лікар каже, що так і має бути – запалюється м'язова маса під впливом променів. Після 6-7 сеансів біль має почати спадати. Наступний тиждень - ще п'ять днів опромінення (усього має бути 10 сеансів). Є велика надія, що це розв'яже проблему болю», – розповів журналіст Олександр Андрущенко.

Надалі планується проведення курсу хіміотерапії, а поки лікарі розглядають тактику лікування в районі шиї, у зв'язку з ростом пухлин.

«Батюшка від щирого серця дякує всім за допомогу і молитви! Без участі добрих людей лікування було б просто неможливо! Адже кожен день – це великі витрати», – сказав Олександр Андрущенко.

Про те, як і чим допомогти отцю Іоанну Немешу - читайте тут.