11 монастирів на честь Архістратига Михаїла (фото)

Сьогодні, 21 листопада, православні відзначають Собор Архістратига Михаїла і всіх Небесних Сил безтілесних.

У цей день 11 монастирів Української Православної Церкви відзначають престольне свято, повідомляє «Монастирський вісник України» в Фейсбук.

Список обителей:

Архангело-Михайлівський Звіринецький чоловічий монастир (Київ);

Архангело-Михайлівський жіночий монастир (Одеса);

Архангело-Михайлівський жіночий монастир (смт. Чечельник, Вінницька область);

Архангело-Михайлівський жіночий монастир (село Забрид, Закарпатська область);

Архангело-Михайлівський жіночий монастир (село Верхній Токмак, Запорізька область);

Покровський Архангело-Михайлівський жіночий монастир (Кам'янське, Дніпропетровська область);

Архангело-Михайлівський чоловічий монастир (Переяслав-Хмельницький, Київська область);

Архангело-Михайлівський Пелагеївський жіночий монастир (село Пелагіївка, Миколаївська область);

Архангело-Михайлівський чоловічий монастир (село Грушево, Закарпатська область);

Архангело-Михайлівський жіночий монастир (Лозова, Харківська область);

Архангело-Михайлівський Угорницький чоловічий монастир (село Баб'янка, Івано-Франківська область).

Геокарта з цими монастирями доступна тут.