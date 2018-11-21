В УПЦ заявили про тиск на єпископів

Після завершення Собору єпископів 13 листопада, на якому було прийнято Постанову щодо останніх церковних подій в Україні, у різних регіонах України майже одночасно відбулася низка провокацій, спрямованих проти ієрархів Української Православної Церкви.

Ситуацію для Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ прокоментував голова юридичного відділу УПЦ протоієрей Олександр Бахов.

«На сьогодні збоку різних сил вчиняються дії з метою тиску на єпископів Української Православної Церкви. Свідченням про це є ряд пікетів та незаконних дій біля єпархіальних управлінь та резиденцій єпископів УПЦ. Також ми бачимо, що системно публікується різного роду інформація про єпископів УПЦ, про їхні статки, місце проживання, пересування — з тією метою, щоб привернути увагу до їхньої діяльності та намагатися якось дискредитувати. Окрім того, відбуваються виклики єпископів УПЦ на розмову до СБУ», — розповів Голова юридичного відділу.

На його переконання, «враховуючи системність, одночасність, масовість, ці дії направлені на єпископів із метою тиску та примусу їх до участі в так званому «об’єднавчому соборі»».

Протоієрей Олександр наголосив, що дані провокації є прямим порушенням конституційних прав громадян України.

«Організовуючи такий проект, як «єдина помісна українська церква», держава забезпечує право на свободу совісті певної частини громадян України. Але водночас, держава порушує права іншої частини України, які належать до Української Православної Церкви», — зазначив він.

Аналізуючи останні події, юрист звернув увагу на їх дискредитаційний характер.

«Подивімося, що написано на тих плакатах, чому пікетувальники вдягають балаклави, чому майно шкодять, чому вони саме зараз всі з’явилися? Для чого публікуються персональні данні архієреїв? Говорять єпископам, що нібито «ми Вас запрошуємо на розмову». Але — яка розмова, в контексті чого розмова?». «Це, певним чином, психологічний тиск», — наголосив він.

За словами отця Олександра, певні сили намагаються вплинути на рішення архієреїв щодо участі у т.з. «об’єднавчому соборі».

Він зазначив: «Такі події, в деякій мірі, очікувані, тому що єпископат Української Православної Церкви на Соборі єпископів від 13 листопада 2018 року дуже чітко визначив свою позицію відносно останніх подій та зокрема дій Константинопольського Патріархату на канонічній території Української Православної Церкви».

Окрім того, наголосив голова юрвідділу, провокації мають виражений штучний та централізований характер, і не є неупередженим проявом волевиявлення людей. «До прикладу, коли відбувався пікет поблизу резиденції архієпископа Боярського Феодосія, після того, як віряни зателефонували до поліції, прихильники «томосу» відразу, не дочекавшись приїзду правоохоронців, пішли. Виглядає так, що їх повідомили».

Юрист зазначив, що реагувати на такі провокації слід у правовий спосіб. «Раніше міністр МВС пообіцяв, що не допустить сутичок на релігійному ґрунті, але ми бачимо, що відбувається протилежне. Потрібно не допускати такого, потрібно контролювати ситуацію, — пояснює він. — У випадку протиправних дій «активістів», потрібно звертатися до правоохоронних органів: викликати поліцію, писати заяви, скаржитись, фіксувати всі випадки».

Протоієрей Олександр також нагадав права священнослужителів і вірян у разі виклику СБУ:

«Таке спілкування з правоохоронними органами регламентується Кримінально-процесуальним кодексом. У випадку виклику, особа має право знати в якості кого, на підставі чого і хто її викликає. Якщо неможливо отримати таку інформацію, то потрібно попросити, щоб надіслали повістку. Тим більше, якщо це не допит, а розмова, ви не зобов’язані йти. Маєте бажання порозмовляти — будь ласка, не маєте такого бажання — ваше право. Також особи мають право скористатися правовою допомогою, яка гарантується 59 статтею Конституції України, і приходити на такого роду розмови разом з адвокатом. Окрім того, під час такої розмови ви маєте право не свідчити проти себе та своїх близьких, родичів. Це право гарантовано 63 статтею Конституції України».

Зазначимо, що два архієрея Української Православної Церкви публічно заявили, що побували на «бесідах» в СБУ та розповіли, як це відбувалося.

Вчора ввечері керуючий Запорізькою єпархією митрополит Лука повідомив, що його викликали без повістки, однак, він наполіг на тому, щоб взяти з собою адвоката.

«Бесіда була дуже коректною», – сказав владика Лука. Його запитували, як часто він виїжджає за кордон, як проходить митний огляд тощо. В СБУ також звернулися до нього з проханням, що якщо до нього за кордоном підійдуть і будуть пропонувати щось переправити в Україну, повідомити в органи про подію. При цьому владика зазначив, що ніяких документів він не підписував.

Вранці, 20 листопада, керуючий Бердянською єпархією архієпископ Єфрем про свій візит в СБУ у себе на особистій сторінці в фейсбук написав так: « Всім, дорогі, дякую за молитовну підтримку. Пройшла моя зустріч в СБУ. Дуже толерантно, ввічливо, спокійно, з повагою. Питання про безпеку під час перебування за кордоном».