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Петро Порошенко відвідав кафедральний собор УПЦ у Черкасах

23:59, 20 листопада 2018
Православ`я
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Петро Порошенко відвідав кафедральний собор УПЦ у Черкасах / president.gov.ua

Про це повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на офіційне інтернет-представництво глави держави.

Президента зустрів митрополит Черкаський і Канівський Софроній. Владика ознайомив Президента України з історією та головними святинями кафедрального собору.

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