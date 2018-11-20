Петро Порошенко відвідав кафедральний собор УПЦ у Черкасах

Президент України Петро Порошенко 20 листопада відвідав Свято-Михайлівський кафедральний собор у Черкасах, де вклонився святиням. Про це повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на офіційне інтернет-представництво глави держави. Президента зустрів митрополит Черкаський і Канівський Софроній. Владика ознайомив Президента України з історією та головними святинями кафедрального собору.

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