В Олександро-Невській лаврі відкрився фестиваль християнського кіно

Фестиваль християнського кіно "Невський благовіст" відкрився 19 листопада у Святодухівському центрі Олександро-Невської лаври.

Про це повідомляє "Благовіст-інфо" з посиланням на сайт Санкт-Петербурзької митрополії.

Цього року кінофорум проводиться у дванадцятий раз і присвячений 1030-літтю Хрещення Русі. У програмі - показ понад сімдесяти документальних і художніх фільмів, концерти хорової музики, творчі вечори.

Вітаючи гостей, організаторів та учасників зустрічі, директор Святодухівського центру ігумен Філарет (Прянішніков) зазначив, що представлені кінороботи охоплюють величезний історичний період.

На церемонії також були присутні представники Вірменської Апостольської, Римсько-Католицької, Євангелічно-Лютеранської Церков.

Відбувся показ документального фільму "Мужності ленінградців" режисера Павла Гладунова, приурочений до 75-річчя повного звільнення Ленінграда.

Фестиваль триватиме до 25 листопада. Зустрічі відбудуться у Святодухівському центрі, у Музеї історії релігії, у центрі "Спаський" та на інших майданчиках. Вхід на всі заходи вільний.