Опублікована програма Міжнародних Різдвяних читань 2019 року

Опублікована попередня коротка програма роботи напрямків міжнародного етапу XXVII Міжнародних Різдвяних освітніх читань «Молодь: свобода і відповідальність», які відбудуться з 27 по 31 січня 2019 року в Москві.

У програмі можливі зміни, її оновлення можна буде подивитися на сайті Міжнародних Різдвяних освітніх читань. Повна програма буде опублікована пізніше, повідомляє сайт журналу "Фома".

Програми заходів Читань публікуються у розділі «Календар» за датами їх проведення.

Міжнародні Різдвяні освітні читання – найбільший церковно-громадський форум, унікальне за значущістю явище у сфері освіти, культури, соціального служіння, духовно-моральної освіти, патріотичного виховання та інших значущих напрямків церковного і суспільного життя. Починаючи з 2002 року кожні Читання отримували і свою назву, що відображає їх основну тематику.