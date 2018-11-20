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У Києво-Печерській лаврі почали святкувати Собор Архістратига Михаїла

22:54, 20 листопада 2018
Православ`я
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Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння у Лаврі / news.church.ua

Напередодні дня Собору Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безплотних, 20 листопада, Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив всенічне бдіння у храмі на честь преподобних Антонія і Феодосія Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ. 

Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безплотних – неперехідне свято, яке в Православній Церкві відзначають 21 листопада за новим стилем (8 листопада — за старим). Всі чини небесних сил (їх дев’ять) називають ангелами. Ангел означає «вісник». Це відображає їх призначення — доносити до людей Божу волю, бути захисниками і вчителями людей. Архангел Михаїл стоїть над усіма дев’ятьма чинами і тому називається Архістратигом.

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