У Білорусі відзначать 30-річчя сестринського служіння

У Мінську 24 листопада відбудеться урочисті Загальні збори Союзу сестринств милосердя Білоруської Православної Церкви, присвячені 30-річчю сестринського служіння у Білорусі. Захід відбудеться у Духовно-освітньому центрі Білоруської Православної Церкви, повідомляє офіційний портал БПЦ. До участі у Загальних зборах запрошуються духовенство і сестри милосердя. У програмі зборів: нагородження сестер милосердя, звітна доповідь виконавчого секретаря Союзу сестринств милосердя БПЦ Олени Зенкевич, виступи старших сестер милосердя, обговорення актуальних питань сестринського служіння, а також концерт.

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