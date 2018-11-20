Митрополит Вінницький Симеон заявив, що буде виконувати Рішення Собору єпископів УПЦ

Рішення Собору єпископів від 13 листопада «архієрей, як і вся повнота Вінницької єпархії, буде виконувати».

Про це Митрополит Вінницький і Барський Симеон повідомив на щомісячному зібранні духовенства Вінницького районного благочиння, яке відбулося 19 листопада 2018 року, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу Вінницької єпархії.

Керуючий єпархією зазначив, що вважає рішення, яке відмовився свого часу підписати, «обов’язковими для усіх ієрархів, кліриків та вірян Української Православної Церкви».

У прес-службі Вінницької єпархії повідомляють, що під час заходу окрім іншого обговорили питання щодо проведення Загальних зборів духовенства єпархії. Дату їх проведення мали б ухвалити на засіданні Єпархіальної Ради, яке було заплановане на сьогодні, 20 листопада.

У повідомленні також згадується, що на двох попередніх зібраннях духовенства учасники засвідчили вірність Українській Православній Церкві та рішучість до виконання рішень Собору єпископів, який відбувся 13 листопада у м. Києві, а також звернулися до митрополита Вінницького і Барського Симеона з проханням провести загальні збори духовенства Вінницької єпархії 19 листопада.

Як повідомлялося, після завершення Собору єпископів, на якому було прийнято Постанову щодо останніх церковних подій в Україні, в різних регіонах України майже одночасно відбулася низка провокацій, спрямованих проти ієрархів Української Православної Церкви. Голова Юридичного відділу УПЦ зазначив, що відбувається тиск на архієреїв, з метою примусити їх взяти участь у «об’єднавчому соборі».