У Японії відбувся молебень у першому православному монастирі

Соборний подячний молебень на чолі з Предстоятелем Японської Автономної Православної Церкви митрополитом Токійським і всієї Японії Даниїлом відслужили в першому в Японії православному чоловічому монастирі на честь рівноапостольного Миколая Японського у місті Адзиро.

Богослужіння відбулося у монастирському храмі на честь ікони Божої Матері «Достойно є», повідомляє сайт Свято-Троїцької Сергієвої лаври.

Після молебню настоятель Свято-Микільського монастиря архімандрит Феодосій (Шевцов) провів для духовенства екскурсію по монастирській землі, розповів про довгострокові плани будівництва храму, будинки для паломників, бібліотеки, свічкове виробництва тощо.

На завершення розповіді архімандрит Феодосій виклопотав у митрополита Даниїла антимінс, щоб вже найближчим часом почати служити в монастирському домовому храмі «Достойно є».

Нагадаємо, що 7-8 липня 2018 року в Токіо на Соборі Японської Православної Церкви було офіційно оголошено про придбання землі для чоловічого монастиря Японської Православної Церкви і початок чернечого життя в Адзиро (префектура Сідзуока).