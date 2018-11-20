У мережі з'явився сайт про історію Руської Православної Церкви

На порталі Патриархия.rи відкрився сайт «Історична єдність Руської Православної Церкви».

Як повідомляє patriarchia.ru, новий інтернет-ресурс, містить розділи: «Документи», «Публікації», «Новини», в яких будуть розміщуватися матеріали, присвячені історії та життю Руської Православної Церкви, офіційні документи та дослідження, статті, інтерв'ю, новинні повідомлення та інші матеріали, які зачіпають тему єдності РПЦ.

Наразі матеріали на підсайті розміщуються російською та українською мовами. Найближчим часом планується відкриття англійської та грецької версії ресурсу.