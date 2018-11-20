На Волині проведуть благодійний фестиваль для людей з особливими потребами

У переддень Міжнародного дня людей з інвалідністю, 2 грудня, у Луцьку триватиме фестиваль «Особлива людина – особливий талант».

Фестиваль відбудеться у Палаці культури міста Луцька, повідомляє сайт Волинської єпархії УПЦ.

З благословення керуючого Волинською єпархією УПЦ єпископа Нафанаїла, силами, у тому числі, єпархіального активу, цей захід продовжує свої традиції, розпочаті уперше чотири роки тому.

Фестивальна програма складена з виступів талановитих людей з особливостями здоров’я, аніматорів, численних цікавих задумів. Також передбачені майстер-класи, відкриття фотовиставки, робота фотозони тощо.

Волинська єпархія УПЦ пропонує лучанам підтримати своєю присутністю ініціаторів та учасників заходу та долучитись до його проведення.