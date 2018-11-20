Дві київські парафії передали в «ОХМАТДИТ» обладнання для виходжування недоношених дітей

Дороге медобладнання для відділення інтенсивного виходжування глибоко недоношених дітей лікарні «ОХМАТДИТ» передали священики Київської єпархії УПЦ.

Необхідна сума – 136 тисяч гривень – була зібрана протягом двох місяців у рамках акції «Мати життя: від Богородиці передчасно народженим немовлятам», написав на своїй сторінці в Facebook настоятель столичного храму на честь ікони Божої Матері «Єрусалимська» протоієрей Димитрій Гарчук, повідомляє «Фома в Україні».

Акція пройшла на двох парафіях – на честь Єрусалимської ікони і на честь Всіх святих (на Лісовому кладовищі). Також усі охочі могли перерахувати кошти на спеціальний рахунок. Тривала вона з 3 вересня до 17 листопада, Міжнародного дня недоношених дітей.

На зібрані кошти були куплені датчики для апарату церебральної параінфрачервоної спектроскопії (NIRS), необхідного для моніторингу дихальної та серцево-судинної функцій критично хворих недоношених немовлят.

За словами фахівців, датчики допоможуть рятувати життя новонароджених протягом року.