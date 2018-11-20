Патріарху Кирилу сьогодні виповнилося 72 роки
Предстоятелю Руської Православної Церкви Патріарху Кирилу сьогодні виповнилося 72 роки.
День народження Патріарх відзначає богослужінням, повідомляє російське інформагентство.
"Патріарх зустріне свій день народження звершенням Божественної літургії в домовому храмі своєї резиденції в Передєлкіно, а потім буде працювати з документами. Ніяких спеціальних заходів і подій у нього на цей день не заплановано у зв'язку з тим, що далі має досить щільний графік", - сказав прес-секретар Патріарха священик Олександр Волков.
Він пояснив, які свята публічно наголошує Патріарх.
"Зазвичай датами, які публічно й офіційно відзначаються, є для ченця й для архієрея день його тезоіменитства (24 травня - пам'ять святих Кирила і Мефодія, просвітителів слов'ян) і день інтронізації (вступ на патріарший престол 1 лютого). Що стосується дня народження, то це завжди приватна дата", - наголосив отець Олександр.
*Патріарх Кирил (у миру Володимир Михайлович Гундяєв) народився 20 листопада 1946 року в Ленінграді в сім'ї священика. У старших класах поєднував навчання з роботою техніка-картографа в Ленінградській комплексній геологічній експедиції Північно-Західного геологічного управління.
У 1969 році він був пострижений у чернецтво з нареченням імені Кирил. З відзнакою закінчив Ленінградську духовну академію, в 1989 році призначений головою Відділу зовнішніх церковних зв'язків, у сан митрополита зведений у 1991 році.
На екстреному засіданні Священного Синоду РПЦ 6 грудня 2008 року у зв'язку з кончиною 5 грудня Патріарха Алексія II митрополит Кирил обраний місцеблюстителем патріаршого престолу. Помісний Собор РПЦ 27 січня 2009 року обрав митрополита Кирила 16-м Патріархом.