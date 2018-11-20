Предстоятелю Руської Православної Церкви Патріарху Кирилу сьогодні виповнилося 72 роки.

День народження Патріарх відзначає богослужінням, повідомляє російське інформагентство.

"Патріарх зустріне свій день народження звершенням Божественної літургії в домовому храмі своєї резиденції в Передєлкіно, а потім буде працювати з документами. Ніяких спеціальних заходів і подій у нього на цей день не заплановано у зв'язку з тим, що далі має досить щільний графік", - сказав прес-секретар Патріарха священик Олександр Волков.

Він пояснив, які свята публічно наголошує Патріарх.

"Зазвичай датами, які публічно й офіційно відзначаються, є для ченця й для архієрея день його тезоіменитства (24 травня - пам'ять святих Кирила і Мефодія, просвітителів слов'ян) і день інтронізації (вступ на патріарший престол 1 лютого). Що стосується дня народження, то це завжди приватна дата", - наголосив отець Олександр.

*Патріарх Кирил (у миру Володимир Михайлович Гундяєв) народився 20 листопада 1946 року в Ленінграді в сім'ї священика. У старших класах поєднував навчання з роботою техніка-картографа в Ленінградській комплексній геологічній експедиції Північно-Західного геологічного управління.

У 1969 році він був пострижений у чернецтво з нареченням імені Кирил. З відзнакою закінчив Ленінградську духовну академію, в 1989 році призначений головою Відділу зовнішніх церковних зв'язків, у сан митрополита зведений у 1991 році.

На екстреному засіданні Священного Синоду РПЦ 6 грудня 2008 року у зв'язку з кончиною 5 грудня Патріарха Алексія II митрополит Кирил обраний місцеблюстителем патріаршого престолу. Помісний Собор РПЦ 27 січня 2009 року обрав митрополита Кирила 16-м Патріархом.