У Запорізькій єпархії УПЦ молилися за жертв ДТП
11:00, 20 листопада 2018Православ`я
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Православні молилися за жертв ДТП / hramzp.ua
У Запорізькій єпархії УПЦ 18 листопада були звершені молебні про здоров'я учасників дорожнього руху та заупокійні Богослужіння про загиблих жертв ДТП.
Про це повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ.
Після Богослужіння в храмі на честь Казанської ікони Божої Матері благочинний Веселовського округу протоієрей Олександр Мурашко звертаючись до парафіян, зауважив, що правила дорожнього руху написані здоров'ям і життям людей. Він сказав, що всі учасники дорожнього руху мають проявляти християнське терпіння та повагу один до одного.
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