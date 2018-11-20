У Запорізькій єпархії УПЦ молилися за жертв ДТП

У Запорізькій єпархії УПЦ 18 листопада були звершені молебні про здоров'я учасників дорожнього руху та заупокійні Богослужіння про загиблих жертв ДТП.

Про це повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ.

Після Богослужіння в храмі на честь Казанської ікони Божої Матері благочинний Веселовського округу протоієрей Олександр Мурашко звертаючись до парафіян, зауважив, що правила дорожнього руху написані здоров'ям і життям людей. Він сказав, що всі учасники дорожнього руху мають проявляти християнське терпіння та повагу один до одного.