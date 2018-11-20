Відкрита реєстрація на вебінари з церковної соціальної роботи для православних

Синодальний відділ з благодійності РПЦ спільно з кафедрою соціальної роботи Православного Свято-Тихонівського гуманітарного університету відкриває безкоштовний курс дистанційного навчання церковного соціального служіння «Організація та управління соціальними проектами у некомерційних організаціях».

Дистанційне навчання буде проходити з 6 грудня 2018 по квітень 2019. Курс розрахований на помічників настоятелів та благочинних із соціальної роботи, повідомляє сайт diaconia.ru.

Голова Синодального відділу з благодійності єпископ Орєхово-Зуєвський Пантелеімон проведе перше заняття у рамках курсу та відповість на питання слухачів 6 грудня.

Учасники навчання отримають необхідний мінімум професійних знань, навчаться виділяти цільові групи нужденних і аналізувати їх потреби, залучати добровольців, а також придбають базові знання у роботі з прохачами.

Крім того, акцент у навчанні буде зроблений на проходження окремих поглиблених курсів з організації соціальної роботи за обраними напрямками залежно від потреб парафії. Серед таких напрямків – допомога багатодітним, малозабезпеченим та неповним сім'ям, профілактика абортів та захист материнства, допомога вагітним жінкам і молодим мамам у важкій життєвій ситуації, допомога інвалідам, робота з дітьми-сиротами, які залишилися без піклування батьків, та сприяння у їх сімейному устрої, допомога залежним людям та їх сім'ям, соціалізація бездомних, патронажний догляд.