На Чернігівщині митрополит УПЦ благословив новобранців на військове служіння

На Чернігівщині митрополит УПЦ Амвросій 17 листопада взяв участь в урочистостях, присвячених прийняттю військової присяги у 8-му Чернігівському навчальному центрі ДССТУ.

Про це повідомляється на сайті Чернігівської єпархії УПЦ.

З напутнім словом перед новобранцями виступили: перший заступник Голови Адміністрації Держспецтрансслужби генерал-майор Сергій Затолокін, начальник 8-го навчального центру полковник Андрій Лагутін, а також почесні гості.

Митрополит Амвросій звершив молебень перед початком доброї справи. Богослужбові піснеспіви виконала хорова група храму Архістратига Михаїла під керівництвом регента Анни Яреми.

Після закінчення владика привітав молодих воїнів і побажав усім бути вірними захисниками нашого народу: «Прийняття присяги – це відповідальність не тільки перед державою, а й перед Богом».

Після закінчення молебню митрополит Амвросій благословив усіх і окропив святою водою.