У Києві проведуть конференцію, присвячену проблемам православної сім’ї в Україні

З благословення Предстоятеля Української Православної Церкви, Блаженнішого Митрополита Онуфрія, 22-23 листопада відбудеться VІ Всеукраїнська конференція керівників єпархіальних відділів УПЦ у справах сім’ї.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на сайт family.church.ua.

Форум відбудеться на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Початок роботи конференції о 10.00 у корпусі №45.

Організатори заходу мають на меті проведення аналізу проблем та викликів що постають перед інститутом сім’ї сьогодні.

Головне завдання конференції – обмін досвідом та активний діалог між духовенством, науковцями, представниками релігійних і громадських організацій, що опікуються питаннями сім’ї в Україні.