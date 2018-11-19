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У Києві проведуть конференцію, присвячену проблемам православної сім’ї в Україні

21:36, 19 листопада 2018
Православ`я
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Головне завдання конференції – обмін досвідом та активний діалог / news.church.ua

З благословення Предстоятеля Української Православної Церкви, Блаженнішого Митрополита Онуфрія, 22-23 листопада відбудеться VІ Всеукраїнська конференція керівників єпархіальних відділів УПЦ у справах сім’ї.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на сайт family.church.ua.

Форум відбудеться на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Початок роботи конференції о 10.00 у корпусі №45.

Організатори заходу мають на меті проведення аналізу проблем та викликів що постають перед інститутом сім’ї сьогодні.

Головне завдання конференції – обмін досвідом та активний діалог між духовенством, науковцями, представниками релігійних і громадських організацій, що опікуються питаннями сім’ї в Україні.

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