У Берліні представники різних релігій домовлялись про діалог та співробітництво

У Берліні 19 листопада відбулася міжнародна конференція, присвячена міжрелігійному діалогу.

Голова Представництва УПЦ при європейських міжнародних організаціях єпископ Баришівський Віктор взяв участь у міжнародній конференції «Від міжрелігійного і міжцивілізаційного діалогу до співробітництва», що пройшла в Берліні (Німеччина). Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

З вітальними словами до учасників конференції звернулися голова Управління мусульман Кавказу шейх-уль-іслам Аллахшукюр Пашазаде, член Бундестагу та уповноважений із питань релігійних свобод Уряду ФРН Маркус Грюбель, Посол Азербайджану в Німеччині Рамін Гасанов.

На конференції виступили Предстоятель Олександрійської Православної Церкви Блаженніший Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор ІІ, митрополит Зугдідський і Цаїшський Герасим (Грузинська Православна Церква), архієпископ Бакінський і Азербайджанський Олександр, єпископ Бобруський і Биховський Серафим (Білоруська Православна Церква), заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв`язків Московського Патріархату архімандрит Філарет (Булеков), відомі релігійні, державні та суспільні діячі з країн Європи, Азії, Африки та США.

Єпископ Віктор оголосив вітальну адресу Предстоятеля Української Православної Церкви до організаторів та учасників конференції.

Зокрема, у своєму слові Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій зазначив: «Необхідність розвитку релігійного і міжцивілізаційного діалогу і співпраці в сучасному світі постійно зростає. Світ, в якому ми живемо, все більше стає глобальним простором, в якому взаємодіють раси, релігії і культури. Події, які відбуваються в одних країнах, впливають на життя інших країн, а іноді і цілих континентів. Будучи різними за походженням, культурою і релігією, в нинішніх умовах ми стаємо все більш пов’язаними між собою. У цих нових умовах ми – представники релігій, повинні прагнути вибудовувати наше життя в діалозі і співробітництві».

Закінчилася міжнародна конференція прийняттям підсумкових документів.

Організаторами заходу виступили Німецько-Азербайджанський Форум, Бакінський міжнародний центр міжрелігійного і міжцивілізаційного співробітництва та Берлінська академія культурної дипломатії.