Ісаакіївський собор обраний православним символом Петербурга

Ісаакіївський собор обраний православним символом Санкт-Петербурга за підсумками онлайн-голосування у рамках проекту «Храм78».

Про це повідомляє "Благовіст-інфо" з посиланням на сайт проекту.

Кожен бажаючий міг віддати свій голос за один з 12 храмів-фіналістів.

Повідомляється, що за Ісаакіївський собор було віддано 1486 голосів. Всього за храми-фіналісти було віддано 7693 голоси. У голосуванні взяли участь жителі Санкт-Петербурга, Ленінградської області, Москви, Краснодарського краю, Нижегородської області, Самари, Ростова, Карелії, Красноярського краю та інших регіонів Росії.

Ісаакіївський собор був побудований у 1818-1858 роках за проектом архітектора Огюста Монферрана. Його висота перевищує 100 метрів, а внутрішня площа — понад 4 тисяч квадратних метри.