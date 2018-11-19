Єрусалимський Патріарх Феофіл зустрівся з українськими паломниками

У листопаді 2018 року Паломницький Центр Української Православної Церкви організував чергову поїздку на Святу Землю.

Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ публікує відеосюжет, який був відзнятий спеціально для програми «Світ Православія» ТРК «Глас».

Цього разу в одній групі об’єдналися віряни з України і Білорусі. Молитва біля Гробу Господнього, офіційний прийом у Єрусалимського Патріарха, спілкування з начальником Руської Духовної Місії в Єрусалимі — все це і не тільки впродовж 7 днів на Святій Землі.

«Я радий, що у вас є можливість побувати на Святій Землі. Це — велике благословення для кожного віруючого серця, — звернувся до православних паломників Єрусалимський Патріарх Феофіл III. — Тут відбулися головні події Священної Історії. Ця земля обагрена кров’ю Спасителя, тут у Гробі було покладено Його пречисте Тіло і тут відбулася головна подія людської історії – Воскресіння Христове. Благодатний вплив Святої Землі відчувають на собі навіть ті, хто ніколи не читав Біблії. Вони відчувають на собі животворящу силу цих місць. Ця земля є живим свідком і учасником священних подій і розповідає про них по-своєму – без слів, лише торкаючись благодаттю до серця людини».

Насамкінець спілкування з прочанами Предстоятель Єрусалимської Православної Церкви благословив кожного.