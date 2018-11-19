Предстоятелю Кіпрської Православної Церкви повернули вкрадену мозаїку святого апостола Марка

Предстоятелю Кіпрської Православної Церкви Архієпископу Хризостому 19 листопада була передана відреставрована мозаїка з церкви Діви Марії Канакарії із зображенням святого апостола Марка.

Про це повідомляє «Седмиця» з посиланням на грецьке інформаційне агентство «Ромфея».

Мозаїку в Кіпрську Архієпископію доставили директор департаменту старожитностей Міністерства транспорту Кіпру Марина Ієроніміді та юрисконсульт Кіпрської Архієпископії Леонідас Георгіу, які входили до складу делегації Кіпру, що відвідала для отримання мозаїки Гааги.

Мозаїка була передана кіпрській делегації в Гаазі голландським детективом, які займаються виявленням вкрадених творів мистецтва. Але успіх в ідентифікації та репатріації безцінного релігійного скарбу, як зазначили учасники місії, став можливий багато в чому завдяки тісній співпраці між Кіпрською Церквою та державою.

Медальйон з мозаїчним зображенням святого апостола Марка - з церкви Панагії Канакарія в провінції Фамагуста на окупованій турками частини Кіпру. Витрати з репатріації мозаїки з Нідерландів на Кіпр взяла на себе Архиєпископія Кіпру.