На Закарпатті на честь ікони «Скоропослушниця» готуються пройти нічним хресним ходом 30 км

На Закарпатті відбудеться щорічний багатолюдний хресний хід вірян на честь ікони Божої Матері «Скоропослушниця».

У ніч з 21 на 22 листопада з благословення митрополита Мукачівського і Ужгородського Феодора, буде звершено хресний хід з Ужгорода до Свято-Успенського жіночого монастиря села Домбоки, де знаходиться копія чудотворної ікони Божої Матері «Скоропослушниця», повідомляє прес-служба Мукачівської єпархії УПЦ.

Збір учасників – 21 листопада о 19.30, у кафедральному Свято-Хрестовоздвиженському соборі Ужгорода, де священослужителі звершать молебень за благословенний початок хресного ходу. Після цього о 20.00 розпочнеться хресний хід, який триватиме аж до ранку.

Загалом віряни за 11-12 годин пішої молитовної ходи, здолають відстань орієнтовно в понад 30 км.

Підготовка до хресного ходу має передбачати молитву й покаяння. Крім того, під час нічного руху слід строго дотримуватися правил особистої безпеки.

Також, безпосередньо в день свята, вранці 22 листопада, відбудеться ще один хресний хід до Свято-Успенського жіночого монастиря з Мукачева.

Апогеєм святкування дня вшанування ікони Божої Матері «Скоропослушниці» стане архієрейське богослужіння в згаданій обителі, яке звершить митрополит Феодор. Початок о 9.45.