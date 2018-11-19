Предстоятель Грузинської Церкви сподівається, що патріархи зуміють домовитися щодо українського питання

Католикос-патріарх Грузії Ілія сподівається, що глави Руської Православної Церкви та Константинопольського патріархату зуміють домовитися щодо «українського питання».

Про це повідомляє «Благовіст-Інфо».

«Як ви знаєте, ускладнені відносини між Константинополем і Руською Церквою, але я сподіваюся, що їх патріархи зуміють знайти спільну мову, і ця печаль перетвориться на радість», - сказав Ілія Другий у недільній проповіді в кафедральному соборі Пресвятої Трійці в Тбілісі.

Патріархія Грузії досі не озвучила свою позицію щодо ситуації навколо питання про надання автокефалії.