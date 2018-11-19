На Херсонщині вперше відбулися урочистості на честь ікони Богородиці "Відчайдушних єдина Надія"

Митрополит Херсонський і Таврійський Іоанн 18 листопада відвідав Дмитрівський прихід смт Асканія Нова з нагоди першого святкування на честь ікони Божої Матері "Відчайдушних єдина Надія".

Святкування цієї ікони, 18 листопада, (з внесенням в церковний календар УПЦ) встановлено рішенням Священного Синоду Української Православної Церкви від 25 вересня, повідомляє прес-служба Херсонської єпархії.

На свято в Асканію Нову прибуло безліч паломників.

Владика Іоанн звершив Божественну літургію. Під спів тропаря з вівтаря був винесли чудотворний образ Пресвятої Богородиці "Відчайдушних єдина Надія", перед яким була прочитана молитва до Божої Матері.

Митрополит Іоанн привітав усіх зі святом та побажав благодатного заступництва Божої Матері, твердої віри та стійкості у випробуваннях.

На завершення свята отець настоятель подарував митрополиту Іоанну список шанованої ікони, яку владика в день престольного свята на честь Архістратига Божого Михаїла, 21 листопада, піднесе в дар Свято-Духовському кафедральному собору.