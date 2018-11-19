Чому Лядівський скельний монастир називають українським Афоном

Українська Петра або український Афон – так називають Лядівський скельний чоловічий монастир, витесаний в крейдяній скелі у Вінницькій області. За розмахом він, звичайно, поступається йорданському або грецькому чуду, однак тут теж є чому здивуватися.

Монастир височить на Дністровських кручах на кордоні України з Молдовою. Його також називають одним із семи чудес Вінниччини. За легендою, він старше Києво-Печерської лаври. Заснував її 1013 року монах з Афона Антоній.

Монастир не будували, а витісували в крейдяній горі. В даний час в ньому все залишилося так, як було в давнину, в тому числі і келія засновника. З її вікна відкривається вид на Дністер і молдавські рівнини. Поруч з вікном аскетичне кам'яне ложе.

"Святий преподобний Антоній прожив 101 рік. Цікаво, що мощі його не відкриті по сьогоднішній день. Робили дві спроби відрити мощі. При першійспробі з келії виходив вогонь, при другій - вода", - розповів монах Лядівськогоскельного монастиря Никон.

Храм і келія єдине, що вціліло після боротьби радянської влади з релігією. Натериторії монастиря було ще дві церкви і дзвіниця, їх зрівняли з землею 80 років тому.

Зараз монастир відновлюють, відкрили келійний корпус, де живуть монахи, і новийхрам. Як і на Афоні, тут живуть без електрики - зі свічками.

"Сьогодні"