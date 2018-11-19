У Кіровоградській області освятили храм на честь Благовіщення Богородиці

У селі Клинці Кіровоградської області 18 листопада відбулось освячення новозбудованого храму в честь Благовіщеня Пресвятої Богородиці.

Звершив освячення та першу Божественну літургію митрополит Іоасаф, повідомляє прес-служба Кіровоградської єпархії УПЦ.

Після закінчення богослужіння митрополит Іоасаф розповів про значення храму Божого в житті людини, а також висловив вдячність всім, хто долучився до благої справи возведення святині.

З благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія владика Іоасаф удостоїв високих церковних нагород головних меценатів будівництва храму.

На згадку про важливу подію в духовному житті села Клинці та в знак благословення владика вручив кожному іконки Пресвятої Богородиці.