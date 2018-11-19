У Житомирі прихильники Томосу агітували перед кафедральним собором УПЦ

У Житомирі біля Спасо-Преображенського кафедрального собору УПЦ 18 листопада прихильники автокефалії провели акцію з плакатами із закликами на підтримку Томосу.

У цей час у соборі на молитву зібрались віруючі, повідомляє прес-служба Житомирської єпархії УПЦ.

Богослужіння очолив митрополит Житомирський і Новоград-Волинський Никодим. Після молебню владика запевнив усіх у своїй належності до Української Православної Церкви, а духовенство і мирян благословив поститися щопонеділка.