У Житомирі прихильники Томосу агітували перед кафедральним собором УПЦ
10:45, 19 листопада 2018Православ`я
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У Житомирі прихильники Томосу агітували перед кафедральним собором УПЦ / zhytomyr-eparchy.com.ua
У Житомирі біля Спасо-Преображенського кафедрального собору УПЦ 18 листопада прихильники автокефалії провели акцію з плакатами із закликами на підтримку Томосу.
У цей час у соборі на молитву зібрались віруючі, повідомляє прес-служба Житомирської єпархії УПЦ.
Богослужіння очолив митрополит Житомирський і Новоград-Волинський Никодим. Після молебню владика запевнив усіх у своїй належності до Української Православної Церкви, а духовенство і мирян благословив поститися щопонеділка.
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