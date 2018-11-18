Митрополит Онуфрій розповів, чому хрест бідності і скорбот направляє людину до Бога

Хрест бідності і скорбот направляє людину до Бога.

Про це сказав Блаженніший Митрополит Онуфрій під час недільної проповіді в Києво-Печерській Лаврі, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Предстоятель пояснив Євангельську історію про диво зцілення Спасителем кровоточивої жінки і воскресіння доньки Іаіра (Лк. 8: 40-56) та підкреслив, що кожна людина, як і начальник синагоги Іаір, несе на землі свій духовний хрест. «Хрест дається людині для духовного вдосконалення», — додав Владика.

Хрест Іаіра, як нагадав Архіпастир, — тяжка хвороба його улюбленої доньки, і саме вона наблизила його до Бога. За словами Блаженнішого Митрополита Онуфрія, духовні хрести, які несуть люди, переважно складаються зі скорбот і хвороб, бідності і неприємностей, а лише іноді — це хрести багатства і здоров’я.

«Коли люди слухають ці слова, то думають: “От би добре мені хрест здоров’я і багатства, я був би щасливий!”. Насправді, хрести хвороби і скорботи мають властивість підштовхувати людину до Бога. А хрест багатства і здоров’я, благополуччя має властивість відштовхувати людину від Бога. Бідність направляє людину до Бога, багатство — від Бога», — зазначив Блаженніший владика.

Саме тому, та людина, яка несе хрест багатства і здоров’я, має ще більше молитися і змирятися перед Богом. «Тоді цей хрест принесе рятівний плід духовної досконалості. Інакше цей хрест зламає людину і не принесе ніякої користі. З тих, хто несе хрест багатства і здоров’я, дуже не багато хто справляються з цим», — пояснив Його Блаженство.

Через те, як додав Предстоятель, ми маємо бути вдячними Богу за свій хрест і не заздрити один одному.