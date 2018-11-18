На Франківщині відбудуться урочистості у Свято-Михайлівському Угорницькому монастирі

У день пам'яті Собору Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безплотних, 21 листопада, Свято-Михайлівський Угорницький монастир УПЦ у селі Баб'янка Коломийського району Івано-Франківської області відзначить престольне свято.

Святкове соборне богослужіння очолить єпископ Івано-Франківський і Коломийський Серафим, священноархімандрит цієї обителі, повідомляє "Православне Прикарпаття".

Розділити духовну радість свята також прибудуть священнослужителі та паломники з єпархії.

У Свято-Михайлівському Угорницькому монастирі знаходяться частинки мощей святих преподобних Іова і Амфілохія Почаївського, передані в дар братією Свято-Успенської Почаївської лаври, преподобного Алексія Карпаторуського, Сергія Радонезького і мучеників палестинських та інші святині.