На літургії у Лаврі зачитали Постанову Собору єпископів Української Православної Церкви

У Неділю, 18 листопада, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив Божественну літургію у храмі на честь преподобних Антонія і Феодосія Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Після читання Святого Євангелія Предстоятель звернувся до пастви зі словом проповіді. Блаженніший Владика пояснив вірним духовне значення чуда зцілення Господом дочки Іаіра, розповів про несення свого хреста заради самовдосконалення та необхідність творити добро не напоказ.

За богослужінням була піднесена сугуба молитва про мир в Україні та про єдність Православної Церкви.

Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив дві хіротонії: ієрейську – над дияконом Ярославом Мудраком, кліриком храму на честь Успіння Богородиці у смт. Коцюбинське, та дияконську – над Андрієм Зеленюком, студентом II курсу магістратури Київської духовної академії.

Після молитви Господньої було зачитано Постанову Собору єпископів Української Православної Церкви, який відбувся 13 листопада.

Наприкінці богослужіння Предстоятель привітав вірних з недільним днем та благословив усіх.