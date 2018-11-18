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На Тернопільщині відспівали загиблого чемпіона світу з армспорту

12:54, 18 листопада 2018
Православ`я
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На Тернопільщині відспівали загиблого  чемпіона світу з армспорту / ternopil.church.ua

У місті Кременець на Тернопільщині відбулося прощання та похорон спортсемна-рукоборця, тренера, заслуженого майстра спорту України (2006), багаторазового чемпіона України, Європи та світу кременчанина Андрія Пушкаря.

Чин похорону у місцевій церкві Покрови Пресвятої Богородиці  звершили клірик храму УПЦ ієрей Володимир та ще два священики, які були родичами загиблого, повідомляє "Православне Тернопілля".

/ ternopil.church.ua

Поховання відбулося на міському цвинтарі Калинівка.

Тисячі людей прибули, аби провести в останню путь багаторазового призера Чемпіонатів Європи та світу.

/ ternopil.church.ua

Нагадаємо, що у середу, 14 листопада, 33-річний знаменитий богатир Андрій Пушкар, трагічно загинув унаслідок дорожньо-траспортної пригоди  на трасі «Київ-Чоп» у Рівненській області.

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