На Тернопільщині відспівали загиблого чемпіона світу з армспорту

У місті Кременець на Тернопільщині відбулося прощання та похорон спортсемна-рукоборця, тренера, заслуженого майстра спорту України (2006), багаторазового чемпіона України, Європи та світу кременчанина Андрія Пушкаря.

Чин похорону у місцевій церкві Покрови Пресвятої Богородиці звершили клірик храму УПЦ ієрей Володимир та ще два священики, які були родичами загиблого, повідомляє "Православне Тернопілля".

Поховання відбулося на міському цвинтарі Калинівка.

Тисячі людей прибули, аби провести в останню путь багаторазового призера Чемпіонатів Європи та світу.

Нагадаємо, що у середу, 14 листопада, 33-річний знаменитий богатир Андрій Пушкар, трагічно загинув унаслідок дорожньо-траспортної пригоди на трасі «Київ-Чоп» у Рівненській області.