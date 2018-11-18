У Вінниці відбулися збори духовенства на підтримку рішень Собору єпископів УПЦ

У суботу, 17 листопада, після вечірнього богослужіння, відбулися чергові збори духовенства м. Вінниці, на якому були присутні понад 50 священиків.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на клірика Вінницької єпархії протоієрея Віктора Парандюка.

За інформацією священнослужителя, на зборах вирішили «підтримати ініціативу парафіян храмів м. Вінниця про збір підписів на захист УПЦ, підтримку її Предстоятеля, Блаженнішого Митрополита Онуфрія і рішень Архієрейського Собору УПЦ від 13.11.18».

Зібрання вінницького духовенства також постановило «провести збори на парафіях, щоб роз’яснити рішення Архієрейського Собору УПЦ від 13.11.18 та визначити подальші кроки щодо захисту храмів і підтримки канонічного Православ’я».

Окрім того, священнослужителі закликали вірян під час недільного богослужіння в своїх храмах молитовно підтримати єдність УПЦ та не брати участі в будь-яких акціях, задля уникнення провокацій.