Митрополит Онуфрій розповів про важливість несення хреста

В ефірі телеканалу “Інтер” вийшов четвертий випуск щотижневої програми “Слово Предстоятеля”, у якій Блаженніший Митрополит Онуфрій звертається з духовною настановою до глядачів.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на телеканал “Інтер”.

У четвертому випуску Архіпастир розповів про значення достойного несення свого хреста кожною людиною і про хрест, який несе сьогодні наша Церква. Його Блаженство розтлумачив історію про зцілення кровоточивої жінки і воскресіння Спасителем померлої дочки Іаіра (Лк., VIII, 41–56) та пояснив, що таке добро і зло. Предстоятель нагадав, що “у свій час кожен буде давати Богові відповідь за те, що він зробив злого чи доброго”.

Його Блаженство пояснив смиренний вчинок начальника синагоги скорботою, хворобою його дочки.

«Скорбота на духовній мові — це хрест. Цей хрест змирив Іаіра і змусив прийти до Спасителя, вклонитися Йому і запросити в свій дім. Кожна людина, яка живе на землі, має свій духовний хрест. Хрести покладаються на нас для того, щоби дати нам шанс і можливість духовно вдосконалюватися», — сказав він.

У скрутні часи люди особливо звертаються до Бога, бо усвідомлюють, що тільки Господь їм допоможе.

«Сьогодні наша Церква несе свій хрест, — продовжив Блаженніший владика, — який виражається в наріканнях на нас, в неправдах проти нас, в злих словах проти нас, звинуваченнях нас в якихось проступках, до яких ми не маємо відношення. Ми маємо свій погляд на окремі сторони нашої політики, яка сьогодні в нас є по відношенню до нашого народу, до нашої землі. Але ми не являємося ворогами, ані Українського народу, ані Української держави, ані Української влади.

Ми просто маємо свої принципи — духовні принципи, згідно з якими ми живемо. І те, що нас хочуть сьогодні перетворити в політичну організацію під назвою “помісна церква” і т.д. — це та приманочка, на яку Церква не клює. Церква не може бути політичною організацією. Можливо, це модно, і нам сьогодні, можливо, поапладували б в долоні, якщо ми станемо такими — стали б на службі не спасіння людської душі, а на службі якось політичної системи… Але перед Богом ми будемо мати відповідь за це, і навіть історія нас осудить. Тому, що люди знають, що Церква на землі заснована Христом і головою Церкви являється Христос. Її мета, Її служіння — це підготовка людини для зустрічі з Богом у Вічності».

Митрополит Онуфрій нагадав слова Спасителя, які Він адресував не тільки Своїм учням, але й усім нам: «Якщо люди гнали Мене, то будуть гнати і вас. Якщо люди ненавиділи Мене, то будуть ненавидіти і вас. Але не бійтеся, тому що Я переміг світ».

За словом Архіпастиря, таким чином Христос пояснив відношення людей до добра і зла: «Ті люди, які роблять зло і люблять його, ненавидять добро і все, що пов’язано з добром — вони все обливають брудом».

«Ми повинні любити добро і намагатися бути носителями добра, — закликав він, —це буде корисно для всіх — і для нас, і для тих, хто живе поряд з нами. А у свій час кожен буде давати Богові відповідь за те, що він зробив злого чи доброго. За все буде відповідати людина. І це не погроза, це є істина».