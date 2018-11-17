У Білорусі провели міжнародну конференцію, присвячену сучасній церковній науці

У Мінській духовній академії 15 листопада відбулася III Міжнародна наукова конференція «Церковна наука на початку третього тисячоліття: актуальні проблеми та перспективи розвитку».

Програма форуму передбачала проведення пленарного засідання, трьох тематичних секцій «Актуальні проблеми сучасної біблеїстики та теології», «Актуальні проблеми сучасної церковно-історичної науки», «Актуальні проблеми сучасного релігієзнавства» та секції заочної участі, повідомляє офіційний портал Білоруської Православної Церкви.

Участь у конференції взяли викладачі та студенти Мінської духовної академії, Мінської духовної семінарії, Санкт-Петербурзької духовної академії (Росія), Православного Свято-Тихонівського гуманітарного університету (Москва, Росія), Російського православного університету (Москва, Росія), Християнської богословської Академії в Варшаві (Польща), університету кардинала Стефана Вишинського (Варшава, Польща), Інституту теології Білоруського державного університету (Мінськ), Вологодської духовної семінарії (Росія), Білоруського державного аграрного технічного університету (Мінськ), Мінського державного лінгвістичного університету, Інституту менеджменту, спорту і туризму (Мінськ), Інституту сучасних знань імені А.М. Широкова (Мінськ), Білоруського державного університету культури і мистецтв (Мінськ), Гомельського державного університету імені Ф. Скорини, Гомельського державного медичного університету.

На завершення конференції учасники відвідали експозицію церковно-історичного музею Білоруської Православної Церкви при Мінській духовній академії.

За підсумками конференції планується видання збірника матеріалів.