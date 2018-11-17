На Полтавщині у всіх храмах УПЦ відбудуться заупокійні богослужіння за померлих під час голодомору
08:54, 17 листопада 2018Православ`я
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На Полтавщині у всіх храмах УПЦ відбудуться заупокійні богослужіння за померлих під час голодомору / pravoslavie.poltava.ua
На Полтавщині у всіх храмах УПЦ відбудуться заупокійні богослужіння за померлих під час голодомору.
Про це повідомляється на сайті Полтавської єпархії УПЦ.
"У двадцятому столітті український народ пережив одну з найтяжчих трагедій в історії - голодомор. З благословення Високопреосвященнійшого Филипа, митрополита Полтавського і Миргородського, 24 листопада 2018 у всіх храмах і монастирях Полтавської єпархії Української Православної Церкви будуть відслужені заупокійні богослужіння за душі померлих під час голодомору", - йдеться у повідомленні.
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