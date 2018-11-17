На Полтавщині у всіх храмах УПЦ відбудуться заупокійні богослужіння за померлих під час голодомору.

Про це повідомляється на сайті Полтавської єпархії УПЦ.

"У двадцятому столітті український народ пережив одну з найтяжчих трагедій в історії - голодомор. З благословення Високопреосвященнійшого Филипа, митрополита Полтавського і Миргородського, 24 листопада 2018 у всіх храмах і монастирях Полтавської єпархії Української Православної Церкви будуть відслужені заупокійні богослужіння за душі померлих під час голодомору", - йдеться у повідомленні.