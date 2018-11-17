Громада Кафедрального собору УПЦ допомогла киянам з інвалідністю

Працівники відділу соціального Воскресенського кафедрального собору УПЦ та протоієрей Павло Білий 15 листопада відвідали київську організацію інвалідів «Єдність».

Співробітники соціального відділу передали людям з інвалідністю бісквітні рулети, б/у одяг і взуття, штучні ялинки, сувенірні свічки до майбутніх свят, повідомляється на сайті Кафедрального собору УПЦ.

Благочинний Андріє-Володимирського храму протоієрей Павел мав можливість поспілкуватися з представниками організації на духовні теми, відповів на питання, поцікавився нагальними проблемами організації та людей з інвалідністю.

Керівник соціального відділу Олена Богданова привезла на зустріч торти, розмова пройшла в теплій і дружній атмосфері. Після чого священик подякував за гостинний прийом та запросив усіх на богослужіння в Андріє-Володимирський храм на престольне свято в грудні.

При зустрічі з директором об'єднання обговорювалися також проблеми спілки інвалідів та можливості подальшого співробітництва та допомоги з боку громади собору.

Громадська Подільська районна організація інвалідів «Єдність» міста Києва надає допомогу інвалідам Чорнобиля, інвалідам з дитинства, сиротам, а також багатодітним та малозабезпеченим сім'ям. У закладі на обліку перебуває 407 осіб з вадами здоров'я, з яких 100 – діти.