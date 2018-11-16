Катехизаторські курси при Кафедральному соборі УПЦ розпочалися з молебню

В Андріє-Володимирському храмі Кафедрального собору УПЦ 14 листопада відбулося урочисте відкриття Катехизаторських курсів.

Курси організовані місіонерським відділом Київської єпархії з благословення Блаженнішого митрополита Онуфрія, повідомляється на сайті Кафедрального собору УПЦ.

Молебень на початок усякого доброго діла перед початком Катехизаторських курсів очолив вікарій Київської єпархії архієпископ Варсонофій.

Після молебню архієпископ Варсонофій звернувся до присутніх з вітальним словом та побажанням успішного навчання і підвищення свого духовного рівня.

По закінченні молебню учням були представлені викладачі, які є досвідченими фахівцями. Серед них – співробітник Місіонерського відділу прот. Владислав Татарчук (член літургійної комісії Київської єпархії), відомий київський місіонер, проповідник і публіцист Сергій Комаров, викладач богословських дисциплін протоієрей Дмитро Кушнірук.

Місіонерським відділом розроблена програма Катехизаторських курсів. Навчання триватиме протягом чотирьох місяців на безкоштовній основі, і кожен охочий може бути присутнім на лекціях.

Програма розрахована на 20 лекцій, які проходитимуть раз на тиждень у вечірній час. На момент відкриття і організації першої зустрічі зареєструвалося 110 осіб. По закінченні курсів тим, хто відвідував заняття, буде видаватися сертифікат.

В рамках курсів будуть викладатися 3 дисципліни:

- Новий Завіт (викладач Сергій Комаров);

- Богослов'я церковних Таїнств (викладач прот. Дмитро Кушнірук);

- Історія християнської Церкви (викладач прот. Владислав Татарчук).