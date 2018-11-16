У Херсоні вшанували пам'ять преподобного Варсонофія
23:38, 16 листопада 2018Православ`я
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У Херсоні вшанували пам'ять преподобного Варсонофія / pravoslavie.ks.ua
У Свято-Духівському кафедральному соборі Херсона у п'ятницю, 16 листопада, вшанували пам'ять преподобного Варсонофія Херсонського.
Цього дня митрополит Херсонський і Таврійський Іоанн звершив акафіст біля мощей подвижника благочестя Херсонського краю преподобного Варсонофія Херсонського, які спочивають у Михайлівському приділі, і молебень. Про це повідомляє "Православна Херсонщина".
По закінченні молебню під спів канта преподобному Варсонофію всі присутні вклонилися святим мощам угодника Божого і владика помазав їх святим єлеєм.
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