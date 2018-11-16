У Херсоні вшанували пам'ять преподобного Варсонофія

У Свято-Духівському кафедральному соборі Херсона у п'ятницю, 16 листопада, вшанували пам'ять преподобного Варсонофія Херсонського.

Цього дня митрополит Херсонський і Таврійський Іоанн звершив акафіст біля мощей подвижника благочестя Херсонського краю преподобного Варсонофія Херсонського, які спочивають у Михайлівському приділі, і молебень. Про це повідомляє "Православна Херсонщина".

По закінченні молебню під спів канта преподобному Варсонофію всі присутні вклонилися святим мощам угодника Божого і владика помазав їх святим єлеєм.