У Даниловому монастирі провели міжнародну конференцію, присвячену піклуванню Церкви про душевнохворих

На території Данилова ставропігійного чоловічого монастиря (Москва) 13-14 листопада відбулася міжнародна конференція «Піклування Церкви про душевнохворих».

У заході взяли участь близько 70 священнослужителів, лікарів-психіатрів, науковців та представників духовних шкіл з Росії, Казахстану, Білорусі, Кіпру, Іспанії, Великобританії, Італії, Нідерландів та інших країн, повідомляє "Монастирський вісник".

У ході конференції присутні обговорили питання пастирської роботи з людьми, що страждають психічними захворюваннями, а також обговорили діалог Церкви і медицини у сфері охорони психічного здоров'я; фахівці розповіли про істинну і спотворену релігійність у душевнохворих, особливості душпастирської роботи з різним контингентом психічно хворих людей, про практики викладання пастирської психіатрії для священнослужителів та студентів духовних шкіл.

У ході конференції обговорили питання спотворення духовного життя при душевних захворюваннях і критерії здорової віри, а також вплив релігійного життя на психічно хворих: сприйняття ними церковних таїнств, треб, святинь, паломницьких поїздок.

Також на засіданнях обговорили погляди Руської Православної Церкви та Римо-Католицької Церкви на психічні захворювання і одержимість. Особливу увагу на конференції приділили пастирській роботі з різним контингентом психічно хворих та допомозі священиків особам із суїцидальною поведінкою. Також у доповідях було піднято питання про те, які методи психотерапії не сумісні з християнським віровченням.