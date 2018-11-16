В УПЦ розповіли, як чинитимуть з тими, хто піде в нову Церкву

В Українській Православній Церкві не будуть співслужити та спілкуватися з Церквою, яка створюється Константинопольським патріархатом в Україні.

Про це заявив керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич) в інтерв'ю сайту "Парафії".

"Спільна позиція нашої Церкви така, що ми не будемо визнавати структури нового формування і не будемо співслужити та спілкуватися з тими, хто в неї увійде. Тому, якщо це станеться, то Священний Синод Української Православної Церкви дасть детальне роз'яснення, як в такій ситуації чинити", - зазначив митрополит Антоній.

Разом з тим він звернув увагу на те, що "чернецтво дуже тонко відчуває Церкву".

"Чернецтво - це барометр життя Церкви. Тому мирянам я б радив орієнтуватися на них. Як поводитимуться ченці, монастирі, так і ви поводьтеся. Куди вони підуть, туди йдіть і ви. Куди вони не підуть, туди і ви не йдіть", - зазначив владика Антоній.